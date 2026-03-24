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HomeComune di ModenaMorte di Gino Paoli. Il cordoglio della Città di Modena

Morte di Gino Paoli. Il cordoglio della Città di Modena

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“Salutiamo un artista immenso che ha lasciato una traccia indelebile nella musica italiana ed era molto legato a Modena. Amava la nostra città con cui era entrato in relazione grazie alla moglie Paola e lo raccontava con affetto anche in occasioni pubbliche, come l’ultima quando ha presentato la sua autobiografia in un Forum Monzani gremito. Alla moglie e a tutti i suoi familiari esprimo le mie più sentite condoglianze.
Gino Paoli era stato ospite graditissimo al Centro Musica del Comune di Modena nel 1997 in occasione dell’uscita di uno dei suoi album, “Appropriazione indebita”. Il manifesto fotografico che lo ritrae si trova al centro assieme a quelli di altri grandi artisti che sono stati in quelle sale. Ognuno di noi ha un ricordo o un’emozione legato alle sue canzoni, canticchiarle ora sarà più doloroso perché sappiamo che non ci sarà più ma Gino Paoli vivrà per sempre nella sua musica che è eterna”.

Così il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ricorda Gino Paoli scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni.

 

 

(24 marzo 2026)

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