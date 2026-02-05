Un ricco programma di iniziative per la mostra “Consonanze” al Museo Civico

Al via sabato 7 febbraio alle 17, al Museo Civico di Modena, il programma di incontri collegato alla mostra “Consonanze. Nuovi incontri nelle sale Campori e Sernicoli”, con una visita guidata speciale condotta dalle curatrici Cristina Stefani del Museo Civico e Lucia Peruzzi de La Galleria Bper. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, inaugura un calendario di iniziative che accompagna il pubblico alla scoperta di un progetto espositivo nato per mettere in dialogo arte, musica, moda e nuove narrazioni, rendendo visibile un patrimonio spesso custodito nei depositi e collegandolo alle collezioni permanenti.

Dalla collezione della Galleria Bper arrivano due importanti dipinti di Elisabetta Sirani, la Madonna che allatta il Bambino del 1658 e il San Giovannino nel deserto del 1660, che dialogano visivamente con la celebre Galatea dipinta dall’artista bolognese nel 1664 per il marchese Ferdinando Cospi ed esposta nella sala Sernicoli.

Un confronto che restituisce tutta la forza e la modernità dello sguardo di una delle pittrici più straordinarie del Seicento. Nella sala Campori, il percorso si arricchisce con Focus on dai depositi, che offre l’occasione di ammirare opere finora conservate nei depositi della collezione del marchese Campori, un tempo esposta nella galleria di famiglia in via Ganaceto. Qui trovano spazio il presunto Ritratto di Maria Francesca di Savoia-Nemours e il Ritratto di dama, attribuiti alla cerchia di Cesare Gennari, nipote di Guercino, insieme a una nuova selezione di stampe antiche documentate nella storica raccolta.

La visita si svolge senza obbligo di prenotazione e si conclude in modo conviviale: al termine dell’incontro il Bar Mosaico propone cocktail originali ispirati al tema della consonanza.

La mostra “Consonanze”, visitabile fino al 29 novembre prevede un calendario di incontri e laboratori dedicati a pubblici diversi: a marzo spazio ai più giovani e agli adolescenti con appuntamenti che uniscono fumetto, illustrazione e musica, mentre le conferenze affrontano il tema della moda come specchio del potere e il diario figurato di Sirani attraverso il dialogo tra storici dell’arte. La musica entra in museo con un concerto di arpa e voce, realizzato in collaborazione con Grandezze & Meraviglie, e con attività esperienziali pensate per bambini, ragazzi e famiglie.Il calendario si arricchisce infine, ad aprile, di un itinerario culturale che unisce il Museo Civico e La Galleria Bper, mettendo in relazione “Consonanze” con la mostra “La virtù e la grazia. Figure di donne nella pittura barocca”, in un percorso guidato che attraversa luoghi e collezioni della città.Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti; per le visite guidate è consigliata la prenotazione, mentre è obbligatoria per i laboratori dedicati a bambine, bambini e ragazze e ragazzi.

Il Museo Civico è aperto dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e nei fine settimana e nei giorni festivi dalle 10 alle 19, con chiusura il lunedì. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 059 2033101 o scrivere a ingresso.museocivico@comune.modena.it.

(5 febbraio 2026)

