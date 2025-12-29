Spacciava in zona parco Amendola, arrestato in flagranza

Un tempestivo intervento della Polizia locale ha permesso di interrompere un’attività di spaccio di eroina in zona parco Amendola e di arrestare in flagranza di reato la persona coinvolta.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata del 22 dicembre tra via Wiligelmo e via Sassi: a seguito di diverse segnalazioni pervenute dai residenti della zona, gli agenti hanno effettuato specifici controlli nell’area e, durante un appostamento, hanno individuato una persona corrispondente alle indicazioni ricevute, che si è incontrata con un altro giovane giunto sul posto. Dopo un breve colloquio, i due hanno dato il via a uno scambio: l’acquirente ha consegnato denaro contante al quarantenne, successivamente identificato, che a sua volta ha ceduto oggetti di piccole dimensioni.

Fermate entrambe le persone, l’acquirente ha confermato quanto avvenuto e ha consegnato spontaneamente cinque dosi di eroina appena acquistate. È quindi scattato l’arresto in flagranza del soggetto responsabile della cessione, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, perquisito dagli agenti, è stato trovato in possesso di migliaia di euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, che sono state sottoposte a sequestro. La persona è risultata inoltre irregolare sul territorio nazionale e, per questo motivo, si è proceduto anche per inosservanza delle norme in materia di immigrazione.

L’arresto in flagranza è stato convalidato nel corso dell’udienza di direttissima svoltasi nella mattinata del 23 dicembre. Il giudice ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Reggio Emilia.

(29 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







