Danneggiamenti al cimitero di San Cataldo. Il Comune di Modena sporge denuncia

Sanità. Al Ramazzini di Carpi un paziente di 83 anni operato di una epato-gastroanastomosi avanzatissima e non invasiva

Nella notte è stata sfondata la recinzione del cimitero di S. Cataldo dal lato degli orti comunali. Sono stati danneggiati alcuni pannelli in un’area dove si trovano i bagni, è stato rovesciato un “golf cart” cui è seguito un tentativo di dar fuoco al mezzo, fortunatamente senza riuscire a incendiarlo. Tutti i cancelli di accesso risultavano regolarmente chiusi. L’amministrazione comunale sporgerà regolare denuncia.

“Quella di questa mattina è stata sicuramente una brutta e amara scoperta – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – Nei giorni scorsi abbiamo registrato aperture forzose, e non sempre solo causate da malfunzionamenti, degli ingressi al cimitero San Cataldo e non ne abbiamo dato notizia per non alimentare polemiche. Non si comprende a chi possa giovare danneggiare attrezzature pubbliche e ci auguriamo sentitamente che quello di stanotte sia un fatto che non si ripeterà”.

 

 

(28 dicembre 2025)

(28 dicembre 2025)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



