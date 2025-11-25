Pubblicità
2.7 C
Modena
15.4 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena celebra la Giornata Mondiale dell’Albero

Gaiaitalia.com Modena - 0
Sabato 15 novembre un’installazione e un convegno moderato da Patrizio Roversi, per parlare di sostenibilità, transizione ecologica e del Green Deal europeo [.....]

Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

0

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

0

Oltre 2milioni e 400mila euro per strade, verde stradale, segnaletica e barriere stradali

0
60 minuti ago
HomeCopertina ModenaMaranello ospita la "Quarto Savona Quindici, il 26 novembre

Maranello ospita la “Quarto Savona Quindici, il 26 novembre

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
1
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Contro la violenza sulle donne, gli eventi a Maranello

Mercoledì 26 novembre in drammatico pezzo della recente Storia d’Italia arriva Maranello (MO) con l’esposizione in Piazza Libertà dell’auto di scorta di Giovanni Falcone su cui viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, vittime, insieme al giudice, della Strage di Capaci

L’esposizione, promossa dal Comune di Maranello e dall’associazione Quarto Savona Quindici, permetterà di ospitare nel cuore della città (dalle ore 8.30 alle 23.30) un vero e proprio monumento della lotta contro la mafia. La teca giungerà a Maranello grazie alla Polizia di Stato.

Ore 10.15: Incontro in Piazza Libertà degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado di Maranello con Tina Montinaro, moglie dell’agente di scorta Antonio Montinaro

Ore 20.45: Talk aperto alla cittadinanza presso l’Auditorium Enzo Ferrari, con la partecipazione del giornalista Pierluigi Senatore e del vice questore della Polizia di Stato Mario Paternoster, in dialogo con Tina Montinaro per ripercorrere la storia degli agenti a bordo della “Quarto Savona 15” e della strage del 23 maggio 1992

L’evento è promosso nell’ambito di GAL Generazione Legale.

 

 

 

(25 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Contro la violenza sulle donne, gli eventi a Maranello
Modena
pioggia leggera
2.7 ° C
2.7 °
2.7 °
96 %
0.1kmh
100 %
Mar
9 °
Mer
7 °
Gio
7 °
Ven
7 °
Sab
7 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata