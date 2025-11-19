Inti-Illimani al teatro Astoria di Fiorano Modenese il 22 ottobre

di Redazione Cultura

Sabato 22 ottobre, alle ore 21, torna la grande musica al teatro Astoria di Fiorano Modenese con gli Inti-Illimani, in viaggio musicale che attraversa il mondo intero collegando l’Italia con il Cile, passando per Firenze, Roma, Bucarest e Berlino. Uno spettacolo teatrale che racconta la leggenda di un gruppo musicale che ha fatto la storia mondiale della cultura.

In questo viaggio il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna incontrano Jorge e Marcelo Coulon fondatori del complesso cileno degli Inti-Illimani. Attraverso canzoni e ricordi, raccontano in musica e (poche) parole, i sessant’anni di attività del gruppo: dal primo disco del 1967 fino ad Agua inciso con il cantautore fiorentino, passando da Violeta Parra a Victor Jara, dal golpe del 1973 all’esilio fino al ritorno in patria.

In questo spettacolo teatrale, si attraversano le Ande dove risuonano gli strumenti precolombiani come i flauti di pan, il rondador, il charango, per poi immergersii nelle canzoni diventate inni generazionali: da Gracias a la vida a Vale la pena, da El Aparecido a El Pueblo Unido Jamas serà vencido.

In occasione dello spettacolo dalle 20.30, è disponibile anche il servizio gratuito TataBLA messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il gestore del Teatro (Quelli del ’29), per accogliere bambine e bambini dai 6 ai 12 anni che potranno trascorrere la serata al BLA con il laboratorio RiusAmi, a cura di Caritas Fiorano e Spezzano, mentre i genitori sono nel vicino teatro. La prenotazione obbligatoria entro giovedì 20 novembre.

Per informazioni: Ufficio cultura 0536 833237- cultura@fiorano.it. Le persone con disabilità certificata hanno diritto all’ingresso omaggio. Per informazioni e prenotazioni: telefonare al 366 3206544 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, il sabato e la domenica solo con messaggio WhatsApp.

(18 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





