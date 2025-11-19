Pubblicità
6.6 C
Modena
16.4 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena celebra la Giornata Mondiale dell’Albero

Gaiaitalia.com Modena - 0
Sabato 15 novembre un’installazione e un convegno moderato da Patrizio Roversi, per parlare di sostenibilità, transizione ecologica e del Green Deal europeo [.....]

Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

0

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

0

Oltre 2milioni e 400mila euro per strade, verde stradale, segnaletica e barriere stradali

0
14 minuti ago
HomeModena SpettacoliAl Teatro Storchi di Modena "Il mostro di Belinda, metamorfosi di un...

Al Teatro Storchi di Modena “Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto”

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
2
Lettura: 2 minuto
Articolo precedente
Koln Concert, storia di un capolavoro casuale
foto: Eva Castellucci

Domenica 23 novembre alle ore 16.00 al Teatro Storchi di Modena va in scena Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto: una produzione Societas insieme a Piccolo Teatro di Milano, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – Onlus e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale nata da un’idea di Chiara Guidi, cofondatrice della Societas e il cui teatro si rivolge ai più piccoli per parlare agli adulti.

La replica è audiodescritta per gli spettatori non e ipo vedenti, grazie alla collaborazione con Centro Diego Fabbri di Forlì nell’ambito del progetto Teatro No Limits.

Con questo lavoro Chiara Guidi prosegue la sua pluriennale ricerca su infanzia e voce, un percorso che l’ha condotta a mettere a punto una vera e propria teoria secondo la quale «il teatro ha bisogno della forza rivoluzionaria dei bambini, perché attraverso di loro è possibile saltare nel vuoto che l’immaginazione del gioco spalanca; questo consente di mettere alla prova il linguaggio, e quindi porsi in ascolto di ciò che non c’è, ma c’è».

La protagonista è Belinda, la più piccola della famiglia e, molto più delle sue sorelle, incarna una bellezza e una bontà straordinarie. Un giorno, però, la chiama a sé una mostruosa Bestia e lei, per amore, le risponde accettando di vedersi e parlare. Nonostante Belinda sia dunque dolce e buona, decide di confrontarsi con ciò che è profondamente brutto e cattivo: lo fa per salvare un uomo, suo padre, arrivando a rischiare la vita. Ecco allora che una parte di lei accoglierà la Bestia e viceversa: «Come ciò avvenga non si sa – scrive Chiara Guidi – ma è necessaria una lotta per andare dove qualcosa si nasconde e poter sentire in una voce un’altra voce. Un gioco di intrecciate moltiplicazioni e divisioni che supera la logica dei nomi per accogliere la logica di Amore, dove quei nomi si confondono».

Una riflessione sul dualismo, proprio di ogni essere umano, tra bontà e cattiveria, bene e male. Non si tratta tuttavia di arrivare a una morale per insegnare qualcosa: come il gioco per i bambini, anche l’arte di Chiara Guidi non ha come fine ultimo la conoscenza, sebbene questa si sprigioni nello stesso atto creativo. Il teatro «non è mai un intrattenimento scenico – si legge nelle note della regista – né si rivolge al pubblico per informarlo. È un gesto che si pone il problema della meraviglia, non della comunicazione e cerca nel bambino la visione ideale di spettatore. L’infante esprime quella condizione primigenia dello sguardo che il teatro esige; è lo spettatore originario e originante».

 

Teatro Storchi
Largo Garibaldi, 15 – Modena
domenica 23 novembre ore 16.00
Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto
da un’idea di Chiara Guidi
drammaturgia Chiara Guidi e Vito Matera
con Maria Bacci Pasello, Eugeniu Cornițel, Alessandro De Giovanni
produzione Societas
in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – Onlus, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
tout public – consigliato dagli 8 anni in su
durata 1 ora

 

 

(19 novembre 2025

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Koln Concert, storia di un capolavoro casuale
Modena
nubi sparse
6.6 ° C
8 °
6.6 °
81 %
2.2kmh
47 %
Mer
8 °
Gio
8 °
Ven
5 °
Sab
5 °
Dom
6 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata