Al Teatro Storchi di Modena “Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto”

Domenica 23 novembre alle ore 16.00 al Teatro Storchi di Modena va in scena Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto: una produzione Societas insieme a Piccolo Teatro di Milano, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – Onlus e Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale nata da un’idea di Chiara Guidi, cofondatrice della Societas e il cui teatro si rivolge ai più piccoli per parlare agli adulti.

La replica è audiodescritta per gli spettatori non e ipo vedenti, grazie alla collaborazione con Centro Diego Fabbri di Forlì nell’ambito del progetto Teatro No Limits.

Con questo lavoro Chiara Guidi prosegue la sua pluriennale ricerca su infanzia e voce, un percorso che l’ha condotta a mettere a punto una vera e propria teoria secondo la quale «il teatro ha bisogno della forza rivoluzionaria dei bambini, perché attraverso di loro è possibile saltare nel vuoto che l’immaginazione del gioco spalanca; questo consente di mettere alla prova il linguaggio, e quindi porsi in ascolto di ciò che non c’è, ma c’è».

La protagonista è Belinda, la più piccola della famiglia e, molto più delle sue sorelle, incarna una bellezza e una bontà straordinarie. Un giorno, però, la chiama a sé una mostruosa Bestia e lei, per amore, le risponde accettando di vedersi e parlare. Nonostante Belinda sia dunque dolce e buona, decide di confrontarsi con ciò che è profondamente brutto e cattivo: lo fa per salvare un uomo, suo padre, arrivando a rischiare la vita. Ecco allora che una parte di lei accoglierà la Bestia e viceversa: «Come ciò avvenga non si sa – scrive Chiara Guidi – ma è necessaria una lotta per andare dove qualcosa si nasconde e poter sentire in una voce un’altra voce. Un gioco di intrecciate moltiplicazioni e divisioni che supera la logica dei nomi per accogliere la logica di Amore, dove quei nomi si confondono».

Una riflessione sul dualismo, proprio di ogni essere umano, tra bontà e cattiveria, bene e male. Non si tratta tuttavia di arrivare a una morale per insegnare qualcosa: come il gioco per i bambini, anche l’arte di Chiara Guidi non ha come fine ultimo la conoscenza, sebbene questa si sprigioni nello stesso atto creativo. Il teatro «non è mai un intrattenimento scenico – si legge nelle note della regista – né si rivolge al pubblico per informarlo. È un gesto che si pone il problema della meraviglia, non della comunicazione e cerca nel bambino la visione ideale di spettatore. L’infante esprime quella condizione primigenia dello sguardo che il teatro esige; è lo spettatore originario e originante».

Teatro Storchi

Largo Garibaldi, 15 – Modena

domenica 23 novembre ore 16.00

Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto

da un’idea di Chiara Guidi

drammaturgia Chiara Guidi e Vito Matera

con Maria Bacci Pasello, Eugeniu Cornițel, Alessandro De Giovanni

produzione Societas

in coproduzione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani – Onlus, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

tout public – consigliato dagli 8 anni in su

durata 1 ora

