“Quello che le donne dicono” contro la violenza

di Redazione MO

“Quello che le donne dicono” è il titolo del numero di novembre di “Modena Comune”, il mensile dell’Amministrazione comunale che dedica l’immagine di copertina alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Per l’occasione, diverse iniziative in programma promosse dall’assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Modena, tra cui “Ferite a morte”, il reading corale ideato e scritto da Serena Dandini, che arriva, in collaborazione con Ert, al Teatro Storchi.

In distribuzione in questi giorni, già online e leggibile sul sito web del Comune in sala stampa, il mensile dedica pure ampio spazio all’inaugurazione della nuova mensa scolastica alla scuola primaria Sant’Agnese e al bando comunale che sostiene gli affitti, con un milione di risorse stanziate proveniente dal bilancio dell’Ente. Tra i vari argomenti affrontati dal mensile, anche la fase 2 del nuovo sistema di raccolta rifiuti, che parte da viale Gramsci superando il metodo dei sacchi a terra per carta e plastica, l’apertura del nuovo Ponte dell’Uccellino, che consente di superare la circolazione a senso unico alternato, e l’arrivo in città, dal 21 al 23 novembre, di “Play in the city” che mette al centro il gioco come esperienza educativa.

Nelle pagine di cultura si parla di “Colors”, la nuova mostra allestita al Complesso San Paolo che segna il ritorno a Modena della pittura di Carlo Mattioli (1911-1994). Il periodico, inoltre, dedica un approfondimento sull’offerta culturale di Ago, con l’allestimento alla Palazzina dei Giardini ducali di “Abitare il tempo” dell’artista palestinese Taysir Batniji; sulla nuova edizione del festival del documentario Viaemili@docfest e sulla nuova programmazione della Tenda, lo spazio culturale del Comune di Modena, in viale Monte Kosica.

Sempre in copertina è presente un codice Qr, attivabile inquadrandolo con smartphone e tablet, che rimanda alle iniziative del “Mese della scienza”, dal 7 al 30 novembre alle Biblioteche comunali e all’Archivio storico.

Nelle pagine dedicate al Consiglio comunale, infine, spazio alla sicurezza stradale, con un piano che prevede più controlli, zone 30 e campagne di prevenzione nelle scuole, ai nuovi investimenti per la città con l’ottava variazione di bilancio, al sostegno del Comune alle organizzazioni che si occupano di autismo e ai controlli rafforzati di Polizia locale e Forze dell’ordine in parchi e scuole.





Leggete anche Sassuolonotizie.it a questo link



(30 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







