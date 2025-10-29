Grandezze & Meraviglie: i Linguaggi delle Arti

Giovedì 30 ottobre presso l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, alle ore 17, in Corso Vittorio Emanuele 59, Grandezze & Meraviglie presenta il primo degli incontri interdisciplinari I Linguaggi delle arti, quest’anno a tema “Stili e Mode”: Almeno dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, gli studiosi si interrogano sul concetto di “autorialità del traduttore” e sul ruolo della creatività nel processo di traduzione. La supposta invisibilità del traduttore può essere rimessa in discussione se si accetta di considerare la traduzione come una interpretazione del testo di partenza. Inoltre, se è vero che la traduzione è una riscrittura vincolata, per il traduttore esperto il vincolo non agisce da freno bensì da stimolo per la propria creatività, per la ricerca di soluzioni traduttive. Adriana Orlandi indaga brevemente questi aspetti a partire da alcune (ri)traduzioni di Dumas e Stendhal, autori peraltro noti per la loro assenza di stile.

Adriana Orlandi è ricercatrice confermata presso l’Università di Modena e Reggio Emilia dove insegna la linguistica e la traduzione francese. Si è laureata in Linguistica generale e ha conseguito un dottorato in Linguistica francese. In ambito traduttologico, i suoi interessi di ricerca vertono da un lato sull’intraducibile, dall’altro sui processi traduttivi di apprendenti intermedi o avanzati.

I cinque incontri sono curati da Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli, con la collaborazione di Adriana Orlandi, UniMoRe, Il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica di UniBo, e l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, e si terranno nella sede di quest’ultima. Sarà possibile vederli anche in diretta streaming attraverso il sito di Grandezze & Meraviglie.

I temi che si affronteranno con approccio interdisciplinare sono: giovedì 6 novembre con Lucia Peruzzi di Prospectiva, “L’Amore per l’Arte. Insegnare, raccontare, conquistare”; giovedì 13 novembre con Cesare Giacobazzi di UniMoRe, “Il Tamburo di Latta. Il romanzo picaresco come provocazione etica nella narrazione storica”; martedì 18 novembre con Elisabetta Bazzani, “Icone della Moda alla Corte degli Este. Isabella e Beatrice d’Este, Lucrezia Borgia”; concludendo venerdì 5 dicembre con Simone Ghiaroni, “I Muri raccontano. Stile, grazia e informazione nelle decorazioni murali del Ghana settentrionale”.

GRANDEZZE & MERAVIGLIE

FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2025

XXVIII EDIZIONE

direzione artistica Enrico Bellei

I LINGUAGGI DELLE ARTI: 5 INCONTRI DA OTTOBRE 2025 A DICEMBRE 2025

Giovedì 30 ottobre, Modena

Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, Corso Vittorio Emanuele II, 59, ore 17

TRADURRE LO STILE, TRADURRE CON STILE

La ritraduzione dei classici

con Adriana Orlandi (UniMoRe)

Incontro a ingresso gratuito

È possibile prenotarsi: www.grandezzemeraviglie.it – tel. 059 214333

Possibilità di seguire in diretta streaming tramite il sito ufficiale di Grandezze & Meraviglie

(29 ottobre 2025)

