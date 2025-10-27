Pubblicità
6.1 C
Modena
12.9 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Dal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
I contenitori si possono aprire esclusivamente con la carta smeraldo, conferimenti illimitati e gratuiti. Provvedimento limitato alle zone Gramsci e "Musicisti" [.....]

Circolazione sospesa sul Ponte dell’Uccellino

0

Dal 15 ottobre riscaldamenti accesi per un massimo di 13 ore al giorno

0

A Modena e Maranello germogliano i S.E.M.I. dell’intelligenza culturale

0
60 minuti ago
HomeAmbienteDal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti

Dal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: 2 minuto
Articolo precedente
Circolazione sospesa sul Ponte dell’Uccellino

Al termine delle due settimane di doppio servizio, da lunedì 27 ottobre nelle zone di viale Gramsci e “Musicisti” sarà possibile conferire la carta e la plastica esclusivamente attraverso i cassonetti stradali. La raccolta porta a porta, quindi, non sarà più effettuata. I contenitori sono stati collocati da Hera, in accordo con l’amministrazione comunale, nell’ambito delle modifiche al sistema di raccolta rifiuti nelle aree residenziali centrali che prevede che nessun sacco sia più a terra e i rifiuti possano essere conferiti nei cassonetti a tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana.

I cassonetti si possono aprire esclusivamente con la carta smeraldo, una decisione che punta a evitare l’utilizzo dei contenitori da parte di abusivi e mantenere la qualità del rifiuto differenziato. I conferimenti di carta e plastica sono illimitati e gratuiti e la carta smeraldo è quella già in dotazione agli utenti. Questa nuova modalità rappresenta quindi anche un invito per tutti i cittadini che non l’avessero ancora fatto ad andare a ritirare la tessera (allo sportello Hera di via Razzaboni). La cessazione del doppio servizio e il fatto che nessun sacco dovrà essere esposto su suolo pubblico sarà accompagnata anche da volantini collocati sui cassonetti e consegnati in buchetta agli utenti o esposti all’ingresso dei condomini. Questo significa anche che, chi dal 27 ottobre posizionerà o abbandonerà i sacchi su suolo pubblico, sarà passibile di accertamenti e sanzioni.

Come già annunciato, dopo queste prime 5000 utenze la collocazione di cassonetti stradali proseguirà progressivamente nelle altre aree residenziali della città. In alcune zone di Modena che hanno una particolare conformazione urbana e una non alta densità abitativa, la raccolta di carta e plastica sarà attuata in modalità porta a porta grazie a bidoni carrellati che saranno collocati all’interno dei condomini o nelle aree cortilive, analogamente alle oltre 1.000 utenze delle zone residenziali centrali che già utilizzano questa modalità. Le zone individuate saranno precedute da un censimento apposito per stabilire quali sono le dotazioni necessarie.

In ogni zona che verrà interessata dalle modifiche, l’informazione sarà fornita preventivamente due settimane prima e sarà attivo un numero di cellulare utile in caso di necessità, per risolvere dubbi o conoscere il punto più vicino dove conferire carta e plastica. Il numero 320 5762417 si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

 

 

(27 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Circolazione sospesa sul Ponte dell’Uccellino
Modena
cielo sereno
6.1 ° C
6.1 °
6.1 °
51 %
1.8kmh
5 %
Lun
14 °
Mar
15 °
Mer
15 °
Gio
12 °
Ven
15 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata