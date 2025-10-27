Pubblicità
12.2 C
Modena
17.1 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Dal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
I contenitori si possono aprire esclusivamente con la carta smeraldo, conferimenti illimitati e gratuiti. Provvedimento limitato alle zone Gramsci e "Musicisti" [.....]

Circolazione sospesa sul Ponte dell’Uccellino

0

Dal 15 ottobre riscaldamenti accesi per un massimo di 13 ore al giorno

0

A Modena e Maranello germogliano i S.E.M.I. dell’intelligenza culturale

0
60 minuti ago
HomeCopertina ModenaSgomberata l'area ex-Cra Ramazzini e messa in sicurezza via Luosi

Sgomberata l’area ex-Cra Ramazzini e messa in sicurezza via Luosi

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: 1 minuto
Articolo precedente
Dal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti
foto dalla pagina Facebook di TVQUI La TV di Modena | https://www.facebook.com/tvqui.latvdimodena

Nella giornata di ieri lunedì 20 ottobre la Polizia Locale di Modena è intervenuta presso l’ex Cra Ramazzini di via Luosi, una struttura dismessa da tempo, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle ultime settimane. Le chiamate avevano segnalato la presenza di persone che, forzando gli accessi, si introducevano all’interno dell’edificio ormai inutilizzato.

A seguito dei riscontri ottenuti durante diversi sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti, la Polizia Locale ha organizzato un’operazione di controllo e sgombero, finalizzata alla verifica della situazione e alla messa in sicurezza dei locali, in collaborazione con i tecnici dei Lavori Pubblici. Durante l’intervento, gli agenti hanno individuato due persone, di 24 e 30 anni, che avevano occupato una stanza all’interno dello stabile, dove avevano allestito giacigli di fortuna.

Gli occupanti, risultati privi di regolare documentazione per la permanenza sul territorio nazionale, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per inosservanza delle norme sull’immigrazione e denunciati per invasione e occupazione di edificio pubblico.

In accordo con i tecnici comunali, lo stabile è stato immediatamente messo in sicurezza: gli ingressi forzati e le aperture individuate durante i sopralluoghi sono stati chiusi con opere murarie per impedire nuovi accessi non autorizzati. Nella stessa giornata si è inoltre provveduto alla pulizia dell’area esterna, al fine di restituire decoro e sicurezza alla zona.

 

 

(27 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Dal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti
Modena
nubi sparse
12.2 ° C
12.2 °
12.2 °
44 %
0.9kmh
35 %
Lun
14 °
Mar
15 °
Mer
15 °
Gio
12 °
Ven
13 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata