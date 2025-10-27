Circolazione sospesa sul Ponte dell’Uccellino

Nella mattinata di martedì 28 ottobre sarà temporaneamente sospesa la circolazione stradale sul ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, per consentire lavori di asfaltatura dell’asse viario di collegamento del nuovo ponte su stradello Ponte Basso, nel tratto a ridosso della rotatoria su strada Canaletto.
Il provvedimento, reso necessario per consentire le attività relative all’intervento di realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino, sarà operato dalle 9 alle 12. Non appena concluse le operazioni si provvederà alla riapertura della circolazione.
(27 ottobre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata