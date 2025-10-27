Minacce a Don Ferrari: “È un dirigente informatico straniero con accesso a Frontex”

Sarebbe stato identificato il titolare dell’account @rgowans su X autore degli attacchi al sacerdote modenese impegnato a difesa degli ultimi e dei migranti. Lo scrive Il Fatto Quotidiano citando le minacce social a don Mattia Ferrari, sacerdote modenese cappellano della ong Mediterranea. Secondo il quotidiano si è arrivati al presunto colpevole, che sarà sottoposto a giudizio, dopo un’indagine in campo internazionale che ha portato al polacco Robert Brytan, “un dirigente informatico di una società con accesso all’archivio riservato di Frontex“. Il quotidiano cita la notizia del giornale dei vescovi, Avvenire.

L’uomo è nato in Polonia, è residente in Germania, ma con cittadinanza del Canada dove ha svolto servizio nella Guardia Costiera e risulta lavorare per una società che fornisce piattaforme software a Frontex, l’Agenzia europea per il controllo delle frontiere e , risulta avere accesso ai database riservati di Frontex.

(27 ottobre 2025)

