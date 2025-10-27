Pubblicità
6.1 C
Modena
12.9 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Dal 15 ottobre riscaldamenti accesi per un massimo di 13 ore al giorno

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
Si invita a farlo solo se la temperatura all’interno degli ambienti di vita scende sotto i 19 gradi, temperatura massima consentita anche con il riscaldamento acceso [.....]

A Modena e Maranello germogliano i S.E.M.I. dell’intelligenza culturale

0

Aggredito e ucciso un 50enne tunisino che viveva da tempo in città

0

Il Comune cerca un gestore per il parcheggio multipiano di via Levi Montalcini

0
7 minuti ago
HomeCopertina ModenaMinacce a Don Ferrari: “È un dirigente informatico straniero con accesso a...

Minacce a Don Ferrari: “È un dirigente informatico straniero con accesso a Frontex”

Gaiaitalia.com Notizie Modena
2
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Al Teatro delle Passioni “Le parole del corpo”, la dimostrazione di lavoro a cura di Michela Lucenti e Balletto Civile
Don Mattia Ferrari (a dx) in uno screenshot da Che Tempo Che Fa

Sarebbe stato identificato il titolare dell’account @rgowans su X autore degli attacchi al sacerdote modenese impegnato a difesa degli ultimi e dei migranti. Lo scrive Il Fatto Quotidiano citando le minacce social a don Mattia Ferrari, sacerdote modenese cappellano della ong Mediterranea. Secondo il quotidiano si è arrivati al presunto colpevole, che sarà sottoposto a giudizio, dopo un’indagine in campo internazionale che ha portato al polacco Robert Brytan, “un dirigente informatico di una società con accesso all’archivio riservato di Frontex“. Il quotidiano cita la notizia del giornale dei vescovi, Avvenire.

L’uomo è nato in Polonia, è residente in Germania, ma con cittadinanza del Canada dove ha svolto servizio nella Guardia Costiera e risulta lavorare per una società che fornisce piattaforme software a Frontex, l’Agenzia europea per il controllo delle frontiere e , risulta avere accesso ai database riservati di Frontex.

 

 

 

(27 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Al Teatro delle Passioni “Le parole del corpo”, la dimostrazione di lavoro a cura di Michela Lucenti e Balletto Civile
Modena
cielo sereno
6.1 ° C
6.1 °
6.1 °
51 %
1.8kmh
5 %
Lun
14 °
Mar
15 °
Mer
15 °
Gio
12 °
Ven
15 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata