A “Ne Vale la Pena” il 17 ottobre “Palestina oggi: tra conflitto e speranza”

Riprendono gli appuntamenti con la rassegna Ne Vale La Pena 2025. Il primo incontro autunnale promosso dalla Biblioteca Multimediale A.Loria, è in programma venerdì 17 ottobre alle 20,45, con ingresso libero, presso l’Auditorium della Biblioteca “A.Loria.
Il tema sarà “Palestina oggi: tra conflitto e speranza”.
Ospiti Padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa che arriverà, per portarci la sua testimonianza, direttamente da Gerusalemme; al suo fianco Vauro Senesi che recentemente ha pubblicato il libro “Io sono colpevole. Gaza: il silenzio ci rende complici” edito da Aliberti. Parole e immagini per raccontare la tragedia della Palestina.
NE VALE LA PENA
presenta
PALESTINA OGGI: TRA CONFLITTO E SPERANZA
ne parleranno
Padre IBRAHIM FALTAS Custodia di Terra Santa
VAURO
venerdì 17 ottobre 2025 ore 20.45
Auditorium “A.Loria” via Rodolfo Pio, 1 Carpi (MO)
dialoga con gli ospiti PIERLUIGI SENATORE
ingresso libero
(8 ottobre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata