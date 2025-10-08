Pubblicità
2 ore ago
A “Ne Vale la Pena” il 17 ottobre “Palestina oggi: tra conflitto e speranza”

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: meno di 1 minuto
Riprendono gli appuntamenti con la rassegna Ne Vale La Pena 2025. Il primo incontro autunnale promosso dalla Biblioteca Multimediale A.Loria, è in programma venerdì 17 ottobre alle 20,45, con ingresso libero, presso l’Auditorium della Biblioteca “A.Loria.

Il tema sarà “Palestina oggi: tra conflitto e speranza”.

Ospiti Padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa che arriverà, per portarci la sua testimonianza, direttamente da Gerusalemme; al suo fianco Vauro Senesi che recentemente ha pubblicato il libro “Io sono colpevole. Gaza: il silenzio ci rende complici” edito da Aliberti. Parole e immagini per raccontare la tragedia della Palestina.

 

NE VALE LA PENA
presenta
PALESTINA OGGI: TRA CONFLITTO E SPERANZA
ne parleranno
Padre IBRAHIM FALTAS Custodia di Terra Santa
VAURO
venerdì 17 ottobre 2025 ore 20.45
Auditorium “A.Loria” via Rodolfo Pio, 1 Carpi (MO)
dialoga con gli ospiti PIERLUIGI SENATORE
ingresso libero

 

 

 

(8 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 



