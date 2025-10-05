Pubblicità
10.5 C
Modena
17.1 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

2 ore ago
HomeComune di ModenaViolenza sessuale a San Damaso. Dichiarazione del Sindaco Mezzetti

Violenza sessuale a San Damaso. Dichiarazione del Sindaco Mezzetti

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Europei di Pallavolo 2026, tutte le squadre che giocheranno a Modena

Il sindaco Massimo Mezzetti interviene alla luce del comunicato stampa diffuso dalla Procura della Repubblica di Modena.

“Desidero ringraziare gli investigatori della Polizia di Modena e la Magistratura per le accurate e approfondite indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo accusato della violenza sessuale avvenuta a San Damaso. Un fatto gravissimo e odioso che ha creato allarme e preoccupazione. Un pensiero di particolare solidarietà e vicinanza da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale va alla donna che ha subito la violenza e si è subito rivolta alla Polizia per denunciare. La sua collaborazione, pur in un momento così doloroso, è stata determinante per le indagini e per individuare colui che adesso si trova in carcere su provvedimento del giudice”.

 

 

(5 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Europei di Pallavolo 2026, tutte le squadre che giocheranno a Modena
Modena
nubi sparse
10.5 ° C
10.5 °
9.6 °
83 %
1.8kmh
74 %
Dom
11 °
Lun
17 °
Mar
18 °
Mer
19 °
Gio
19 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata