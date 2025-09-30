A Sassuolo tre passeggiate storico-artistiche per i Parchi Storici

Il Comune di Sassuolo è lieto di invitare la cittadinanza a tre passeggiate per i Parchi Storici di Sassuolo: Parco Medici di Montegibbio, Parco Ducale e Parco Vistarino.

Si tratta di appuntamenti storico-botanico-archeologica al Parco Medici di Montegibbio, con Luca Silingardi, Enrico Rinaldi, esperto botanico del Circolo Boschetti Alberti e Francesca Guandalini, archeologa che ha curato gli scavi del sito di Montegibbio. Al termine della passeggiata una “merenda sull’erba” a cura del Circolo Boschetti Alberti, con accompagnamento musicale a cura della Scuola di Musica Olinto Pistoni. Ritrovo presso la corte e prenotazione obbligatoria dal 1 ottobre.

Di una passeggiata al Parco Vistarino con Luca Silingardi e visita all’altana affrescata di Villa Giacobazzi. La passeggiata sarà allietata da momenti teatrali a cura di Quinta Parete e al termine della stessa verrà offerto a tutti i partecipanti un tè a cura dell’Associazione Forum UTE, con accompagnamento musicale a cura della Scuola di Musica Olinto Pistoni per chiudere al Parco Ducale Sab 25 ott 2025 alle 18 con una passeggiata storico artistica al Parco Ducale con Luca Silingardi, con arrivo presso il Temple Bar, presso il quale è previsto un aperitivo a cura dell’Associazione Rock’s, con accompagnamento musicale a cura della Scuola di Musica Olinto Pistoni.

(30 dicembre 2025)

