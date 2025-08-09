Pubblicità
MODENA CULTURA

MODENA

2 ore ago
Su segnalazione dei NAS di Parma il Comune di Modena sospende l'attività di estetista e medicina estetica di un centro con sede in città

Su segnalazione dei NAS di Parma il Comune di Modena sospende l’attività di estetista e medicina estetica di un centro con sede in città

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: meno di 1 minuto
A seguito di una segnalazione trasmessa dai Carabinieri del N.A.S. di Parma, il Comune di Modena ha recentemente emesso un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività di estetista e di qualsiasi prestazione ambulatoriale di medicina estetica esercitata all’interno di un centro estetico sito in città. Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti effettuati nel corso di una recente ispezione igienicosanitaria condotta dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, durante la quale sono emerse criticità strutturali e gestionali.

In particolare, è stato rilevato l’utilizzo di un box all’interno della struttura come  ambulatorio per attività di medicina estetica, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. È stato inoltre accertato il mancato rispetto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, con specifico riferimento alla conservazione e tenuta del registro e/o del formulario relativo, come richiesto dalle disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute pubblica.

 

 

(9 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULTIME NOTIZIE

