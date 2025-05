Ponte dell’Uccellino, stop alla circolazione dal 28 al 31 maggio

Da mercoledì 28 a sabato 31 maggio sarà sospesa la circolazione stradale su stradello Ponte Basso e sul ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia. Il provvedimento è reso necessario per consentire i lavori di realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino.

Dalle 8.30 alle 12.30 di mercoledì 28 maggio, inoltre, sarà interdetto anche l’accesso alle attività produttive situate in stradello Ponte Basso, mentre sarà loro consentita l’uscita dei veicoli attraverso il vecchio svincolo su via Canaletto nord, con svolta alla mano in direzione centro città. In caso di necessità o urgenza, dallo stesso svincolo normalmente in uscita, verrà consentito l’ingresso di veicoli in stradello Ponte Basso regolato da movieri.

(24 maggio 2025)

