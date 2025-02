“Più controlli e prevenzione” contro le aggressioni agli studenti

“Più controlli e prevenzione” è il titolo del numero di febbraio di “Modena Comune”, il mensile dell’Amministrazione comunale che dedica l’immagine di copertina ai presidi di sicurezza davanti a scuole e autostazione, ma anche all’introduzione di mediatori ed educazione alla legalità per contrastare le aggressioni agli studenti.

In distribuzione in questi giorni, già online e leggibile sul sito web del Comune in sala stampa, il mensile dedica pure un focus sul Piano casa per Modena che prende il via nei prossimi mesi e che prevede, tra le diverse azioni, percorsi a sostegno della locazione e l’attivazione dello sportello “Abitare Modena” per chiedere informazioni e ottenere orientamento, supporto e indirizzo sul tema abitativo.

Tra i vari argomenti affrontati dal mensile, lo studentato universitario in Sant’Eufemia, nato dalla riqualificazione di una ex caserma, e la presentazione dei nuovi spazi della scuola De Amicis. Tra gli approfondimenti anche i rifiuti, con l’introduzione della tariffa puntuale ma in prova per tutto il 2025 e l’attivazione, con il coordinamento della Polizia locale, del servizio di street tutor nell’area della movida.

Nelle pagine di cultura si parla della “Trilogia dell’assedio” della compagnia Teatro dei Venti, in programma da martedì 11 febbraio al Teatro delle Passioni, che coinvolge attori provenienti dalle Case circondariali di Castelfranco e Modena. Ampio spazio anche alla nuova mostra di Ago, “Passaggi Paesaggi”, dal 14 febbraio, dedicata alla grande fotografia italiana degli ultimi 50 anni, con scatti anche di Luigi Ghirri, Gabriele Basilico e Francesco Jodice.

Sempre in copertina è presente un codice Qr code, attivabile inquadrandolo con smartphone e tablet, che rimanda all’iniziativa “Family club”, dal 7 febbraio al Centro per le famiglie di via del Gambero 77, che punta a ricomporre le relazioni familiari a partire dal gioco.

Nelle pagine di Consiglio, infine, il cordoglio per la scomparsa del consigliere Vittorio Reggiani e focus su sicurezza, con l’ampio dibattito in Aula sulle misure per contrastare la devianza giovanile. Spazio pure all’adesione del Comune al programma regionale “Patto per la casa” che ha l’obiettivo prioritario di sostenere la ricerca di soluzioni abitative, in particolare per l’accesso alla locazione a canone agevolato per nuclei in condizioni di fragilità.

(2 febbraio 2025)

