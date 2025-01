Prorogata al 30 marzo la mostra su Salvador Dalì a Palazzo dei Musei

Prosegue fino a domenica 30 marzo, “Nella mente del maestro”, la mostra allestita nell’ala nuova di Palazzo dei Musei che espone decine di opere di Salvador Dalì.

La mostra, un viaggio tra arte e psiche, inaugurata a settembre in occasione del Festivalfilosofia dedicato, appunto, a Psiche, ha superato i 26 mila visitatori (26.154 alla data del 10 gennaio) e nelle prossime settimane sarà arricchita dall’arrivo di una decina di nuove opere provenienti dalla collezione del gruppo Dalì Universe di Barcellona, tra le quali sei quadri, opere scultoree come “Lo schiavo di Michelin” e un arredo Daliniano originale con oggetti progettati dall’artista. L’allestimento, curato da Beniamino Levi, presidente di Dalí Universe, con il patrocinio del Comune di Modena che ha concesso la proroga dell’apertura, propone una selezione di opere, tra sculture, litografie, acqueforti e fotografie che testimoniano lo stretto legame tra il metodo surrealista, di cui Dalí è stato uno dei principali esponenti, e la rivoluzione psicanalitica.

Tra le decine opere in mostra alcuni classici dell’iconografia dell’artista, come l’orologio molle della “Danza del Tempo II” o la “La Lumaca e l’angelo” opera profondamente legata a Sigmund Freud, spesso raffigurato anche in modo esplicito come nell’acquaforte “Psicoanalisi: Freud” di cui verrà esposto anche il master originale inciso da Dalí. Anche nei prossimi mesi di apertura, proseguiranno in mostra le attività per gli studenti, alle quali hanno già partecipato in circa duemila, e le visite guidate per le associazioni e le comunità che assistono le persone più fragili.

“Nella mente del Maestro” si può visitare da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 19.15; la domenica e i festivi dalle 10 alle 18.45. Il biglietto intero costa 10 euro; il ridotto 7 euro (studenti, insegnanti, 16-18 anni e 65-79 anni), gratuito per la fascia da zero a 15 anni, over 80, fasce protette e persone con disabilità.

(11 gennaio 2025)

