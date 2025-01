Il sindaco Mezzetti sulla “Tariffa Puntuale”

Il sindaco Massimo Mezzetti interviene sulla tariffa puntuale, introdotta a partire dal primo gennaio, nei giorni in cui le lettere firmate da Comune e Hera stanno arrivando nelle case dei cittadini.

“La Tariffa Puntuale, introdotta a termini di legge a partire dal primo gennaio, come già ampiamente comunicato, è stata messa in pausa e non produrrà effetti per le bollette dei cittadini in questo 2025 se non la possibilità per le imprese di detrarre il 10% di Iva. L’anno appena iniziato consentirà a tutti noi di abituarsi al fatto che esiste un limite di conferimenti per i rifiuti indifferenziati e a tarare le proprie misure. La scelta che abbiamo compiuto va nella direzione più volte ribadita di stabilire un patto con la cittadinanza soprattutto in un campo, come quello dei rifiuti, dove è necessario avere la massima adesione per ottenere i migliori risultati ambientali. E’ importante quindi che tutti sappiano che quella allegata alla lettera è una tabella di riferimento ‘virtuale’ e che sarà la consultazione nei prossimi mesi e la discussione in Consiglio Comunale, in occasione dell’approvazione della tariffa e del piano economico finanziario, a determinare soglie e costi effettivi. Per questo motivo intendo chiarire che allo stato attuale il costo dei conferimenti extra per il rifiuto indifferenziato non è stato determinato ma lo sarà solo dopo l’approvazione del Consiglio Comunale. Nella stessa sede verranno definite anche tutte le agevolazioni come quelle che riguardano chi deve smaltire pannolini e pannoloni. Siamo convinti che le modifiche della raccolta di carta e plastica, che entreranno in vigore proprio quest’anno, unite alla possibilità di comprendere a pieno come funzionerà il sistema per i rifiuti indifferenziati creeranno le condizioni perché Modena raggiunga rilevanti risultati ambientali”.

(13 gennaio 2025)

