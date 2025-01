Morte Tiziano Ruffilli. Il cordoglio del Sindaco

Il sindaco Massimo Mezzetti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Tiziano Ruffilli, animatore culturale che tanto ha dato alla città.

“Grazie anche a persone come Tiziano questa città ha vissuto tra gli anni ‘80 e ‘90 una stagione d’avanguardia che ha saputo coniugare cultura e socialità. Un periodo di grande fermento, reso possibile dalla capacità, sua e di altri, non solo di leggere il contesto ma di sperimentare forme nuove dello stare insieme. Il circolo Wienna e la lunga e fervida stagione di Circoli e Cortili hanno dimostrato che quelle di Tiziano erano idee che si esprimevano in luoghi dove si creavano comunità creative e relazioni tra le persone. Sono sempre stato convinto che questo sia ciò che la cultura deve fare. Modena non dimenticherà queste esperienze. Saluto Tiziano con profonda tristezza e grande affetto, lo stesso con cui esprimo le condoglianze ai familiari e a chi gli ha voluto bene”.

Tiziano Ruffilli classe 1949, ha dato vita alle esperienze culturali più importanti della città di Modena degli ultimi 40 anni: circoli culturali, rassegne nei Cortili, motore culturale di un momento storico-culturale cittadino che si ha ragione di ritenere irripetibile. Stava lavorando a un libro che raccogliesse le testimonianze di quel periodo. Era malato da tempo.

(11 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata