San Damaso, la scuola dell’infanzia di nuovo in funzione

Già dal 9 gennaio, bambini e educatrici della scuola dell’infanzia San Damaso di via del Giaggiolo riprenderanno la consueta attività nella loro struttura, come comunicato in queste ore anche ai genitori dal settore Servizi educativi del Comune.

Dopo l’incendio dei cassonetti all’esterno della scuola, che domenica sera ha compromesso il funzionamento dell’impianto di riscaldamento danneggiando alcune strutture, per consentire la regolare ripresa dell’attività educativa i tecnici di Hera e Comune hanno tempestivamente sostituito la caldaia e quindi ripristinato l’impianto di riscaldamento, chiuso la finestra danneggiata e sistemato il palo dell’illuminazione compromesso. Nei prossimi giorni continueranno i lavori per la sostituzione dell’infisso distrutto, la tinteggiatura della parte ammalorata e la sostituzione del cartello stradale annerito dalle fiamme.

Per garantire il servizio di scuola dell’infanzia nella giornata di oggi bambini e educatori sono stati ospitati in due sedi alternative, nei locali appositamente predisposti in Istituti scolastici vicini: i più grandicelli presso la scuola primaria e i bambini di tre e quattro anni al nido/infanzia Mamitù di via Scartazza.

(8 gennaio 2025)

