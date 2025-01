San Damaso, un incendio a un cassonetto danneggia la scuola dell’infanzia

Nella serata di domenica 5 gennaio, un incendio a un cassonetto per la raccolta della plastica ha causato danni alla centrale termica della scuola dell’infanzia San Damaso, in via del Giaggiolo 65. Dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, iniziato alle 21.30 e proseguito per circa due ore, i tecnici di Hera sono già al lavoro per ripristinare il riscaldamento e consentire ai sessanta alunni della scuola di rientrare il prima possibile. Al momento è prevista la chiusura dell’istituto per la sola giornata di martedì 7 gennaio. Il Servizio scuola del Comune di Modena ha già inviato una circolare alle famiglie per avvertirle dell’accaduto. Allo studio soluzioni alternative per garantire il servizio di scuola di infanzia nel caso in cui l’intervento di riparazione dell’impianto si dovesse protrarre oltre la giornata del 7 gennaio.

“Se si dovesse rivelare dolosa la natura dell’incendio del cassonetto, l’autore, chiunque esso fosse, ha provocato un grave danno alla collettività, alle famiglie e ai bambini della scuola dell’infanzia San Damaso ed è da condannare fermamente – dichiara il sindaco Massimo Mezzetti – I nostri tecnici e il personale del settore scuola sono al lavoro già da ieri sera per fare in modo che i tempi di ripristino della centrale termica siano i più brevi possibili e, in ogni caso, le famiglie abbiano al più presto un’indicazione di eventuali soluzioni alternative. Siamo ovviamente dispiaciuti di non poter garantire il servizio nella giornata del 7 gennaio ma l’impegno è massimo per dare, nella mattinata di domani, tutte le informazioni necessarie”.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è stato appiccato a un cassonetto situato nei pressi della scuola e segnalato intorno alle 21.30 di domenica 5 gennaio. Sul luogo sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto e spento il rogo attorno alle 23. Per sedare le fiamme, è stato necessario rompere una finestra dell’edificio che è stata richiusa con pannelli di metallo. L’incendio ha danneggiato anche un lampione, il segnale verticale di sosta per disabili e un veicolo in sosta nei pressi (il cui proprietario è già stato informato). I tecnici di Hera, al lavoro dalla mattina di oggi, lunedì 6 gennaio, per far ripartire al più presto l’impianto di riscaldamento hanno verificato anche la necessità di sostituire il contatore.

(6 gennaio 2025)

