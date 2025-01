La Comunità Bengalese di Modena ha una sua sala

E’ stata inaugurata il 5 gennaio scorso a Modena, alla presenza della vicesindaca Maletti, una sala dedicata alle attività e alla cultura della Comunità Bengalese di Modena. La consegna è stata salutata con soddisfazione dai componenti la comunità che è composta, nella sola città di Modena, da oltre 1.500 persone pari all’1,3% dei residenti.

Numerosa la comunità anche in provincia, con una popolazione di quasi tredicimila persone. Quasi duecentomila i bengalesi che risiedono in Emilia-Romagna. Per il Comune di Modena era presente la vicesindaca Francesca Maletti insieme al presidente dell’associazione Charag Uddin (Sylhety-Bangladeshi Associazione Modena e Provincia).

La sala si trova in via Spontini 4 a Modena.

(6 gennaio 2025)

