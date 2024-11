Legalità, prorogato l’avviso rivolto alle scuole

Le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, pubbliche e paritarie, hanno tempo fino alle 18 di martedì 17 dicembre per presentare proposte progettuali per la realizzazione di iniziative di promozione della legalità e contrasto alle mafie nell’anno scolastico 2024-2025, anche in collaborazione con soggetti del territorio.

L’Amministrazione comunale, per consentire una maggiore partecipazione, ha infatti prorogato l’avviso pubblico, che ha come finalità la diffusione della cultura dell’antimafia già a partire dalle giovani generazioni. Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro la nuova scadenza esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata modenasicura@cert.comune.modena.it.

Il bando, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e sulla pagina https://www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze,

mette a disposizione una somma complessiva di 20 mila euro per sviluppare progetti sulle tematiche della “Criminalità organizzata e sfruttamento lavorativo” o “Mafie, Metaverso e Intelligenza artificiale”. Le attività previste dalle proposte ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro la conclusione dell’anno scolastico e i contributi (fino a un massimo di 4 mila euro a progetto a copertura dei costi sostenuti dalla scuola, al netto di ulteriori contributi ricevuti da altri enti e istituzioni) saranno liquidati a seguito della rendicontazione da presentare entro fine luglio.

La proposta progettuale dovrà valorizzare la creatività degli studenti e potrà prevedere la realizzazione di un elaborato di testo di massimo 4000 caratteri (ad esempio una ricerca o un testo giornalistico), di arti figurative varie (fotografie, disegni, manifesti, fumetti, quadri) o di un elaborato multimediale (video, cortometraggi, podcast, brani musicali). I progetti selezionati saranno patrocinati dal Comune di Modena e presentati in occasioni pubbliche. Gli elaborati prodotti saranno, inoltre, pubblicati in un’area dedicata del sito istituzionale.

Per informazioni: Ufficio legalità e sicurezze, tel. 059 2032441, 059 2032527, email mosicura@comune.modena.it.

(11 novembre 2024)

