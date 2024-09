Modena, ponti chiusi per il maltempo mentre continua il monitoraggio notturno

di Redazione Modena

Rimangono chiusi per motivi precauzionali e riapriranno appena ce ne saranno le condizioni, forse anche in serata o nella notte, i ponti su fiumi e torrenti modenesi chiusi alla circolazione la notte scorsa in seguito all’innalzamento del livello idrico. La piena sta lentamente defluendo, ma anche per la giornata di venerdì 20 settembre è in vigore l’Allerta Arancione per criticità idraulica e idrogeologica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Le previsioni comunque indicano precipitazioni deboli sull’Appennino orientale e un fenomeno in esaurimento.

Rimangono chiusi al traffico, quindi, Ponte Alto sul Secchia e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, mentre la Provincia conferma la chiusura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro, sulla diramazione della strada provinciale 255. Chiuso anche il ponte di strada Curtatona sul torrente Tiepido. È stato riaperto al traffico invece il sottopasso stradale a Cognento.

In tutto il nodo idraulico modenese continua nella notte il monitoraggio dei corsi d’acqua e il controllo degli argini. Vi sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale.

Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale che è stato formalmente attivato nel pomeriggio di ieri. Per la protezione civile è aperta la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

(19 settembre 2024)

