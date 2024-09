Modena, aereo disperso in Appennino, ricerche in corso tra Parma e Reggio Emilia

di Redazione Cronaca

Un quadriposto con tre passeggeri a bordo, sarebbero turisti francesi, partito la mattina di martedì 17 settembre dall’aeroporto di Pavullo, sull’Appennino modenese, è scomparso ele ricerche si concentrano il Ventasso e Monchio, rese difficoltose dalle condizioni meteo tutt’altro che favorevoli.

Al momento del velivolo non c’è alcuna traccia. A bordo sarebbero tre persone (marito, moglie e un amico della coppia) che stavano tornano a casa dopo una gara di volo acrobatico in Romania che si erano fermati all’aeroporto per dormire prima di ripartire.

Le tracce del velivolo, che non è mai arrivato in Francia si sono perse crica trenta minuti dopo il decollo.

(18 settembre 2024)

