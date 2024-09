Grandezze & Meraviglie. Un nuovo concerto il 26 settembre in Galleria Estense con Accademia D’Arcadia

Giovedì 26 settembre alle 20.30 nella Galleria Estense, a Modena, Grandezze & Meraviglie propone l’esecuzione di una serenata legata al tema di Amore e Gelosia, “Amore non vuol diffidenza” di Giovanni Bononcini, con Accademia d’Arcadia e tre voci d’eccellenza: i soprani Rossana Bertini e Cristina Fanelli e il mezzosoprano Maria Chiara Gallo. Il concerto è un omaggio al compositore protagonista di un viaggio artistico che lo portò da Modena a Bologna, Milano, Roma, Londra e Vienna, affermandosi come uno dei massimi compositori barocchi. Il programma ripercorrerà i primi passi della sua ascesa, un arco formidabile nel firmamento dei protagonisti della musica europea.

Apre il concerto la Sinfonia n. 12, ultima della raccolta delle “Sinfonie op. 4”, pubblicata da Bononcini nel 1686 a soli 16 anni. Nonostante la giovane età del compositore, la sonata dimostra già una notevole padronanza nella scrittura orchestrale, che risulta molto raffinata ed esemplificativa di uno stile che combinava sapientemente chiarezza formale e ricca espressività.

La serenata “Amore non vuol diffidenza” fu rappresentata nel 1695 per celebrare la famiglia Colonna e contiene arie solistiche, duetti e brani corali, tutti accompagnati da un’orchestra d’archi e basso continuo. Grazie anche al testo del celebre poeta arcadico Silvio Stampiglia, questa serenata costituisce un esempio sublime del gusto barocco per la combinazione di musica e poesia. La serenata si distingue per la sua capacità di coniugare grazia melodica e profondità espressiva, caratteristiche che diventeranno il marchio di fabbrica delle future opere del compositore. Il titolo Amore non vuol diffidenza suggerisce un tema centrale legato alla fiducia e alla sincerità nei rapporti amorosi, che la particolare eleganza del linguaggio musicale tipico dello stile melodico di Bononcini rende in maniera geniale.

L’ensemble strumentale e vocale Accademia d’Arcadia ha per repertorio d’elezione il Seicento italiano ed è formato da giovani cantanti specializzati nel repertorio rinascimentale e barocco che condividono con il direttore Alessandra Rossi Lürig la passione per la musica di questo periodo. La sua specificità è dedicare una particolare cura al testo e al suo l’aspetto declamatorio, alle sue numerose sfumature interpretative e agli “affetti” generati da musica e parole.

SERENATA D’AMORE E GELOSIA

Amore non vuol diffidenza (1695)

Serenata a 3 di Giovanni Bononcini

Libretto di Silvio Stampiglia, tra gli Arcadi Palamone Ligurio

Accademia D’Arcadia

Il Festival gode del sostegno e del patrocinio di: FUS (Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero della Cultura), Regione Emilia-Romagna, Comuni di Modena, Sassuolo e Vignola, Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Bologna, Diocesi di Modena e Nonantola, Fondazione di Modena, Fondazione di Vignola.

(24 settembre 2024)

