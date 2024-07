Modena. Una sola app per salire su tutti i mezzi di trasporto pubblico

Salire su un autobus, arrivare in stazione, prendere il treno e una volta a destinazione utilizzare un taxi per raggiungere la meta finale. Il tutto senza scomodi biglietti cartacei e senza pagamenti in contanti, bancomat, carte di credito, ma semplicemente tramite un’app, facile da usare.

C’è tempo ancora fino a domenica 28 luglio per fare domanda di adesione alla sperimentazione avviata dalla Regione Emilia-Romagna. Questa fase di test dura sei mesi e coinvolge 5 mila cittadini emiliano-romagnoli.

Il link per partecipare al test regionale è disponibile anche sul sito del Comune di Modena: i cittadini ammessi potranno potranno scaricare l’app e ricevere anche un bonus trasporti di 10 euro al mese fino a dicembre 2024.

Tramite l’app, MaaS (“Mobility as a Service for Italy”), si può infatti organizzare, prenotare e pagare il viaggio dal proprio telefonino, con la possibilità di utilizzare diversi mezzi di trasporto: treni, autobus e corriere, servizi di car e bike sharing, e anche taxi e parcheggi. MaaS consente anche viaggi da un territorio regionale all’altro e permette di acquistare biglietti per eventi culturali e pacchetti turistici. Per questo progetto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione 2,5 milioni di euro, che si affiancano agli 11,5 milioni di euro di un programma sostenuto con fondi Por Fesr 2021-2027, grazie ai quali la Regione vuole adeguare la tecnologizzazione delle Aziende di trasporto pubblico locale e di Fer.

(24 luglio 2024)

