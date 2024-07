Controlli dei NAS in una pescheria modenese

di Redazione Modena

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso una pescheria situata a Modena. L’ispezione, volta a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, ha evidenziato diverse carenze. Durante il controllo, sono state riscontrate irregolarità riguardanti la sporcizia pregressa e diffusa all’interno dei locali, l’impiego di contenitori non idonei per lo smaltimento dei rifiuti organici, la non conformità del sistema di antintrusione di insetti e volatili (zanzariera) del locale dispensa e la presenza di personale addetto munito di abbigliamento non idoneo.

A seguito delle criticità riscontrate, è stata comminata al legale responsabile dell’attività una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

(9 luglio 2024)

