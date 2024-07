Circolazione sospesa per lavori in via Portovenere

Da lunedì 15 a giovedì 18 luglio sarà sospesa la circolazione in via Portovenere, all’altezza del civico 21, per consentire lavori di allacciamento alla rete fognaria pubblica. Il percorso alternativo è via Portovenere, via Oneglia, via La Spezia e via Vignolese.

Nella stessa via, in corrispondenza dei lavori, sarà vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati della carreggiata, ma sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.

(13 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata