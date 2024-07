Ai Giardini D’Estate il docufilm sulla Maserati

Entra nel vivo il programma dei Giardini d’Estate che mercoledì 3 luglio propone il docufilm “Emme”, dedicato alla Maserati e prosegue nella settimana con il Premio Pierangelo Bertoli e il concerto del cantautore modenese Andrea Govoni. Tutti gli eventi della settimana si svolgono alle ore 21 e sono ad ingresso libero e gratuito.

Mercoledì 3 luglio viene proiettato “Emme. La Maserati a Modena”, docufilm di 46 minuti a cura del giornalista Stefano Ferrari, che racconta con interviste, documenti inediti e immagini suggestive la storia della casa automobilistica e il suo legame unico con la città di Modena.

Giovedì 4 luglio, prefinale del Premio Pierangelo Bertoli: 25 i nuovi cantautori in gara per aggiudicarsi l’accesso alla finale che si terrà in autunno al Teatro Carani di Sassuolo. Conduce la serata Andrea Barbi. Tra gli ospiti, il cantautore Alberto Bertoli e il vincitore della sezione Nuovi cantautori del Premio Bertoli 2023, Emanuele Conte.

Domenica 7 luglio, concerto di Andrea Govoni, cantautore e musicista modenese. Con lui, una band d’eccezione: Roberto Dell’Era, basso degli Afterhours; Alessandro Deidda, batteria de Le Vibrazioni; Tao, storico chitarrista di Alberto Fortis; Anna Bazueva al flauto traverso; Andrea Biviano al sax; Simone Rossetti Bazzaro, già violinista per big della musica italiana ed internazionale come Zucchero, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni; Antonio Cortesi al violoncello.

L’Estate modenese è promossa dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.

Il programma completo si trova sul sito del Comune.

(2 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata