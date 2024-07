Ubriaco al volante non si ferma al posto di blocco: denunciato

Guidava in stato di ebbrezza e non ha rispettato l’alt al posto di blocco della Polizia locale, appena organizzato in viale Montecuccoli.

E’ iniziato così, intorno alle ore 23 di venerdì 28 giugno, un lungo inseguimento, in cui l’uomo, un italiano di 38 anni residente nella provincia di Reggio Emilia e al volante di una Fiat Panda, ha violato diverse norme del Codice della strada, non rispettando i semafori rossi, superando i limiti di velocità e tenendo una condotta di guida pericolosa, sino a speronare, arrivato ormai in zona Fiera nei pressi del casello autostradale, una delle due autovetture della Polizia locale che stavano provando a fermarlo.

All’alcoltest, il guidatore della Panda è risultato avere un tasso alcolico di 1,53, superiore quindi del triplo rispetto al massimo consentito di 0,5 e gli è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza come definito dall’articolo 186 del Codice della strada. L’uomo è stato denunciato a piede libero, ed è stato disposto il ritiro della patente in attesa che la Autorità giudiziaria decida in quale misura applicare la sanzione penale ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida.

Il posto di blocco era stato allestito dalla Polizia locale proprio per testare, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 giugno, il tasso alcolico degli automobilisti in transito lungo viale Montecuccoli, e la Fiat Panda era la prima vettura in transito a cui era stato chiesto di accostare.

(2 luglio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata