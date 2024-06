“Per una città…al Massimo” è il titolo di copertina del numero di luglio e agosto di “Modena Comune”

di Redazione Modena

Il mensile dell’Amministrazione comunale dedica l’immagine principale a Massimo Mezzetti, undicesimo sindaco di Modena. Eletto al primo turno con il 63.88% dei consensi, e una coalizione andata oltre il premio di maggioranza, raggiungendo i 22 consiglieri, Mezzetti presenterà in Consiglio comunale, lunedì 1 luglio, gli indirizzi di governo del suo mandato e la giunta.

In distribuzione in questi giorni, già online e leggibile sul sito web del Comune in sala stampa (www.comune.modena.it/salastampa), il periodico dedica un ampio approfondimento proprio ai risultati elettorali, a Modena, di Comunali ed Europee soffermandosi, in particolar modo, sui 32 consiglieri del nuovo Consiglio comunale.

Sempre in copertina è presente un codice Qr, attivabile inquadrandolo con smartphone e tablet, che rimanda agli appuntamenti (proiezioni e incontri con gli autori) del Supercinema estivo, all’interno della riqualificata arena accessibile da via piazza Panini, nel contesto del Parco della Creatività.

Tra i vari argomenti affrontati dal mensile, la realizzazione di un nuovo stralcio della Diagonale verde di Modena, dal Polo scolastico Leonardo alle frazioni di Cognento e Cittanova, la riprogettazione di alcuni spazi di parco Pertini e la riqualificazione dell’ex Colombofili con un concept che mette al centro i legami sociali. Tra gli approfondimenti, pure il riassetto e il rinnovamento dell’area dell’ex Mercato Bestiame, con particolare focus su “Mosaico”, il nuovo Centro socioriabilitativo Diurno realizzato nel complesso residenziale di Abitare sociale, accessibile da via Forghieri, che include anche 33 alloggi di Edilizia residenziale sociale.

Nelle pagine di Cultura si parla soprattutto delle iniziative diffuse in città dell’“Estate modenese”, con concerti, teatro, danza e incontri culturali, con al centro i Giardini ducali e il Palazzo dei Musei ma anche, appunto, parchi, polisportive e frazioni della città. Tra le altre iniziative, pure il restauro “aperto” al pubblico che interesserà sette statue in gesso esposte nella Gipsoteca “Giuseppe Graziosi”, al piano terra di Palazzo dei Musei.

Infine, focus sulla nuova modalità di distribuzione, gratuita, dei sacchetti per la raccolta differenziata (per carta, plastica/lattine e organico) in tabaccherie, edicole e negozi, con oltre 30 attività già autorizzate.

(29 giugno 2024)

