A CarpiEstate Sport ospita Andrea Zorzi, Flavio Tranquillo e Stefano Bolognesi

Dopo lo straordinario successo dell’incontro con Pippo Inzaghi, CarpiEstate Sport ospita l’ex campione di pallavolo Andrea Zorzi, il commentatore televisivo di Sky e voce italiana dell’NBA Flavio Tranquillo e Stefano Bolognesi presidente del Rugby Carpi.

Al centro dell’incontro sarà una discussione in merito all'”Etica nello Sport”, tema quanto mai d’attualità visto cosa accade sempre più spesso sui campi e nelle arene sportive. Un appuntamento rivolto soprattutto ai dirigenti delle società sportive, ai giovani che fanno sport e ai loro genitori (quest’ultimi spesso al centro di episodi di intolleranza e di violenza)

Previsto in un primo momento al Parco delle Rimembranze, l’incontro è stato spostato all’Auditorium “A.Loria” in seguito alle previsione metereologiche non favorevoli.

Domenica 2 giugno | ore 17.00

Auditorium “A.Loria”

via Rodolfo Pio, 1

Carpi (MO)

conduce Pierluigi Senatore

ingresso libero

(1 giugno 2024)

