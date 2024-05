Allerta meteo Emilia-Romagna, nubifragio a Vignola, Savignano, Valsamoggia

Nuovo violentissimo nubifragio sull’Emilia-Romagna nella zona di confine fra Modenese e Bolognese: a Vignola, Savignano sul Panaro, Monteveglio, Bazzano con strade trasformate in fiumi e corsi d’acqua gonfiati enormemente in poco tempo a causa delle violentissime piogge: 200mm di acqua caduta in tre ore.

Cioè la quantità di pioggia che cade normalmente in tre mesi.

L’Emilia-Romagna, a distanza di un anno, vive di nuovo la paura dell’alluvione. Scuole e nuova allerta meteo per temporali, piene dei fiumi, frane. I metereologi sottolineano come a pochi chilometri di distanza (Zola Predosa o Sassuolo), sia invece piovuto pochissimo con le precipitazioni che si sono accumulate in alcune aree in particolare.

(21 maggio 2024)

