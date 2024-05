Nel mese dell’Europa seminari, incontri, formazione

Il 9 maggio 1950 la dichiarazione con la quale Robert Schumann, allora ministro degli Esteri francese, proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio segnò l’inizio del percorso che ha condotto fino all’Unione attuale.

Il 74° anniversario di quel primo passo viene celebrato a Modena con un programma di seminari, incontri e occasioni informative sulle istituzioni dell’Unione e sulle modalità di voto alle prossime elezioni europee che prende il via lunedì 6 maggio, alle 18, al Centro sociale orti e anziani di San Faustino e prosegue per tutto il mese.

Lunedì 6 maggio, dalle 18 alle 20, agli Orti di San Faustino, le operatrici del centro Europe Direct di Modena saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sull’Unione Europea e sulle modalità per votare alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il banchetto informativo è allestito a margine del terzo appuntamento pubblico di Labtec, Laboratorio territoriale per l’energia condivisa, un percorso di incontri partecipati sulla transizione energetica, sulle opportunità che comporta e sul contributo che ognuno può dare al processo di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna con fondi europei e punta a coinvolgere cittadini e imprese interessati a partecipare a iniziative locali di energia condivisa come, per esempio, le comunità energetiche rinnovabili.

Il programma del Mese dell’Europa prosegue mercoledì 8 maggio con “Dialogo sull’Unione europea”, seminario con Massimo Gaudina, coordinatore delle politiche di innovazione della Commissione europea (alle 10.15, al dipartimento di Giurisprudenza di UniMoRe).

Giovedì 9 maggio, in Galleria Europa, alle 10.30 e alle 16, quiz e giochi per mettere alla prova la propria conoscenza dell’Unione europea con l’iniziativa “Gioca, informati e usa il tuo voto!”, mentre al Windsor Park, alle 17, si svolge l’incontro informativo “#useyourvote – giovani al voto”. Entrambi gli appuntamenti sono aperti a tutti ma pensati in particolare per ragazzi e ragazze alla prima esperienza con le elezioni europee.

Il programma prosegue il 16 maggio, in Galleria Europa alle 15.45, con il seminario “Il nazionalismo russo tra passato e presente: dall’impero zarista a Vladimir Putin” tenuto da Giovanni Savino, docente dell’Università Federico II di Napoli. Il 25 maggio, di nuovo al Windsor Park, dalle 10, è in programma “Iwi – I want in”, evento di disseminazione del progetto europeo Iwi, coordinato dall’associazione Cassetto dei sogni, per promuovere l’inclusione sportiva di ragazzi fragili, con disabilità o con problemi economici.

Nel calendario, anche gli appuntamenti conclusivi dei percorsi annuali realizzati nelle scuole dal centro Europe Direct che nell’anno scolastico ancora in corso hanno coinvolto 129 classi, 2.970 studenti e 198 insegnanti. Tra questi, il 21 maggio in Galleria Europa, “I love gadget”, presentazione dei gadget prodotti dagli studenti che hanno partecipato al progetto di Pcto “Comunicare l’Unione europea”; gli incontri del ciclo “Usa il tuo voto” che coinvolgono sette classi delle superiori (in Galleria Europa, il 6,7, 10 e 22 maggio, dalle 9 alle 11) e gli incontri di “Educare alla cittadinanza europea” per 11 classi di studenti della scuole medie e superiori che proseguono per tutto il mese, sempre in Galleria Europa.

Le iniziative del Mese dell’Europa sono curate dal Centro Europe Direct di Modena, il programma dettagliato è disponibile sul sito dell’amministrazione comunale (www.comune.modena.it/europe-direct).

(4 maggio 2024)

