Al Teatro delle Passioni “Fathers, Heart Project” dal 5 al 7 aprile

Durante i laboratori creativi sul territorio emiliano-romagnolo organizzati da ERT / Teatro Nazionale, i coreografi e performer Michela Lucenti e Maurizio Camilli hanno incontrato tanti giovani artisti, tra i quali Ana Balboni Rodrigues, Confident Frank, Cipriano Junior Riccardo e Seit Kibja, ora protagonisti di uno spettacolo da loro stessi creato, scritto e interpretato: Fathers. Heart Project, in prima assoluta nell’ambito del focus sulla drammaturgia fisica Carne, al Nuovo Teatro delle Passioni dal 5 al 7 aprile.

I talentuosi performer firmano la pièce con il nome di Collettivo Heart e sono stati affiancati nel percorso creativo da Balletto Civile, mentre Emilia Romagna Teatro ha sostenuto la produzione di questo originale lavoro, reso possibile grazie al Ministero della Cultura e al programma SIAE “Per Chi Crea”.

Fathers è dunque il primo atto formale di questo giovane collettivo artistico multiculturale, composto da quattro ventenni che hanno deciso di prendere parola attraverso la danza e il corpo. «Siamo una brasiliana, un africano, un albanese e un modenese. Sembra una barzelletta – scrive Collettivo Heart – ma siamo quattro emiliani. Atipici. Curiosi. Giovani. E vogliamo raccontarvi il mondo come lo vediamo noi».

Lo spettacolo si configura come il manifesto di una nuova generazione, in cui i quattro protagonisti affrontano alcuni temi a loro cari per poterli raccontare secondo il proprio punto di vista, lontano dalle retoriche degli adulti. Fra le questioni più accese c’è l’instabilità economica, sociale e lavorativa, che getta ombre buie sul futuro; ma anche il rapporto con le proprie origini e la relazione con i propri padri, accomunati dall’umile estrazione sociale e dai tanti sacrifici compiuti per garantire il benessere alla famiglia. Numerosi i dilemmi e le sfide per una generazione che, pur consapevole che molti dei propri sogni si riveleranno illusioni, vuole credere ancora nelle proprie aspirazioni e nei propri ideali.

Fathers. Heart Project

creato e interpretato da Ana Balboni Rodrigues, Confident Frank, Cipriano Junior Riccardo, Seit Kibja

coreografie Ana Balboni Rodrigues, Confident Frank

drammaturgia Seit Kibja

immagini Cipriano Junior Riccardo

Nuovo Teatro delle Passioni

Via Antonio Peretti, 9 – Modena

(28 marzo 2024)

