Giornata dell’Europa, incontri e quiz per informarsi sull’UE

Quali sono le istituzioni europee? Che funzione ha il Parlamento europeo e come vengono eletti gli europarlamentari? Un’occasione per misurare la propria conoscenza dell’Unione europea e informarsi sulle modalità del voto in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno, è “Gioca, informati e usa il tuo voto!” in programma giovedì 9 maggio, in Galleria Europa, al quale si aggiunge anche, nel pomeriggio al Windsor Park, l’incontro “#useyourvote. Giovani al voto alle elezioni europee”, terzo appuntamento di “Immagini di futuro tra Modena e l’Europa” del progetto Evolving Futures che promuove la partecipazione al voto.

Il 9 maggio celebra il 74° anniversario della dichiarazione con la quale Robert Schumann, allora ministro degli Esteri francese, proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio, primo passo del percorso che ha condotto fino all’Unione attuale. Per tutta la giornata la fontana dei Due Fiumi di largo Garibaldi sarà illuminata di blu, il colore della bandiera europea, e chi vuole scattare fotografie potrà condividerle sui social taggando Europe Direct Modena (profilo Instagram @europedirectmodena) e la Commissione europea – Rappresentanza in Italia (profilo Instagram @europainitalia).

In Galleria Europa, dalle 9 alle 18, si può partecipare a “Gioca, informati e usa il tuo voto!” sfidandosi su Kahoot a “Le so tutte!”, quiz sull’Unione europea che mette in palio i gadget del centro Europe Direct. Alle 10.30 e alle 16 l’appuntamento è invece con il seminario “Usa il tuo voto!” per informarsi sulle elezioni europee e sapere come vengono eletti gli europarlamentari, nell’ambito della campagna istituzionale “#usailtuovoto”. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Alle 17, al Windsor Park (in via San Faustino 155/u), è in programma il laboratorio “#useyourvote – giovani al voto” aperto ai giovani tra i 18 e i 30 anni con l’obiettivo di informare sul ruolo e il funzionamento del Parlamento europeo e sulle modalità di voto.

Entrambe le iniziative sono curate dal Centro Europe Direct di Modena nell’ambito del Mese dell’Europa. Il programma prosegue il 16 maggio, in Galleria Europa alle 15.45, con il seminario “Il nazionalismo russo tra passato e presente: dall’impero zarista a Vladimir Putin” tenuto da Giovanni Savino, docente dell’Università Federico II di Napoli. Il 25 maggio, al Windsor Park, dalle 10, è in programma “Iwi – I want in”, evento di disseminazione del progetto europeo Iwi, coordinato dall’associazione Cassetto dei sogni, per promuovere l’inclusione sportiva di ragazzi fragili, con disabilità o con problemi economici. I dettagli degli appuntamenti sono disponibili sul sito dell’amministrazione comunale (www.comune.modena.it/europe-direct).

(7 maggio 2024)

