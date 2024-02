Maltempo, allerta arancione: monitoraggio ponti

L’Allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, è stata confermata per l’area di Modena anche per la giornata di mercoledì 28 febbraio con le previsioni meteorologiche che indicano condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio.

Nella notte è previsto il monitoraggio dei ponti del territorio modenese. Nel frattempo, è stato chiuso al traffico intorno alle 16.30 quello di via Curtatona a causa dell’innalzamento del livello del torrente Tiepido. Il monitoraggio notturno riguarderà tutto il nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per l’area di Ponte Alto, sul Secchia, e quella della Fossalta, nei pressi del Panaro.

Nel monitoraggio e nel controllo degli argini sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

(27 febbraio 2024)

