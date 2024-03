Rizzo e Alemanno per Giovanardi, il gemello

La politica italiana non manca di ridicolizzare se stessa nella stralunata comicità che vendono come idee straordinarie: avendo questa presunzione di unicità i buoni Rizzo e Alemanno hanno ripiegato, lillipuziani a livello nazionale, di cercare un minimo di visibilità localmente candidando il gemello politicamente vergine dell’uomo che tuonava contro le nutrie: il Giovanardi che mancava.

Siccome due è meglio di uàn, ed è vero che non c’è due senza tre, ecco il nuovo Giovanardi allo sbaraglio, non è dato sapere con quale programma, forse sulle orme del celebre fratello della politica del nulla ma gridata come se esistesse, si presenta alla ribalta modenese sotto l’algida egida di un comunista di quelli come non ne esistono più (e meno male) e di un uomo di destra che ha già vissuto tutte le stagioni e, contando su un cognome come marchio, presenta un gemello in una alleanza rossobruna che fa impallidire le operazioni azzardate.

Non trovate stupefacente, tanto irresistibile quanto imbarazzante, nella sua inenarrabile comicità, una simile unione contronatura? Se il candidato sindaco Mezzetti non fosse uomo navigato, si sganascerebbe dal ridere sulla pubblica piazza: i buoni consigli di Calenda e il Giovanardi che mancava nella stessa tornata elettorale sarebbero troppi anche per chi si era infuocato per i proclami di Grillo. Che, almeno, era dichiaratamente un comico.

(31 marzo 2024)

