Emanuele Orsini a Confindustria, Muzzarelli si congratula

“Attenzione allo sviluppo economico ma mettendo al centro la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità ambientale, oltre al profondo legame con il territorio e alla capacità di dialogo”. Sono alcune delle caratteristiche di Emanuele Orsini che il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda in una nota stampa inviata in redazione, nel congratularsi per la designazione ufficiale alla presidenza nazionale di Confindustria come unico candidato in vista del voto dell’assemblea previsto il 23 maggio.

Nell’augurare buon lavoro a Orsini alla guida degli industriali, il sindaco Muzzarelli sottolinea che “anche così Modena va avanti”.

(4 aprile 2024)

