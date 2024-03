Al Teatro Dadà Paolo Rossi con “Da questa sera si recita a soggetto!”

Paolo Rossi, regista, drammaturgo e apprezzato attore di teatro, cinema e televisione, si confronta per la prima volta con una delle opere metateatrali del grande letterato e drammaturgo Luigi Pirandello: in scena al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia martedì 16 marzo alle ore 20.30, Da questa sera si recita a soggetto! Il metodo Pirandello è uno spettacolo basato sulle tecniche di improvvisazione attoriale, per una riflessione attorno al teatro partecipato, con protagonisti sul palco, accanto a Rossi, una compagnia di professionisti e allievi, selezionati dalle esperienze laboratoriali tenute dall’artista.

Al pari di un jazzista che gioca con le note non più fissate su uno spartito, Rossi affianca il rigoroso lavoro sull’improvvisazione individuale e collettiva allo studio mnemonico di un testo. Sono queste le premesse che lo hanno fatto incontrare con una delle opere più rappresentative sul tema, ovvero Questa sera si recita a soggetto del siciliano Pirandello. Il testo nelle mani di Paolo Rossi si trasforma in un vero e proprio canovaccio, sul quale sperimentare e studiare l’arte dell’improvvisazione nel nostro contemporaneo, per un teatro dalla forte vocazione popolare, capace di generare ogni sera una diversa e coesa comunità tra scena e platea.

Teatro Dadà, Piazza Curiel 26 -Castelfranco Emilia

martedì 26 marzo ore 20.30

Da questa sera si recita a soggetto!

Il metodo Pirandello

drammaturgia Paolo Rossi e Carlo G. Gabardini

con Paolo Rossi

e con Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Laura Bussani, Alessandro Cassutti e con la partecipazione del pubblico

ideazione e regia Paolo Rossi

scene Lorenza Gioberti

costumi Elisabetta Menziani

luci Elena Vastano

aiuto regia Luca Orsini

produzione Agidi

(18 marzo 2024)

