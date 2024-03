Legalità, incontro sulla mafia in Emilia-Romagna a UniMoRe

di Redazione Modena

Sono la sostituta procuratrice nazionale antimafia e antiterrorismo Franca Maria Rita Imbergamo e il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia i relatori dell’incontro che approfondisce il tema della presenza mafiosa in Emilia Romagna in programma venerdì 22 marzo, alle 16.30, al dipartimento di Giurisprudenza di UniMoRe, in via San Geminiano 3.

Indirizzato soprattutto alla formazione dei professionisti ma aperto a tutti gli interessati, l’incontro è il terzo appuntamento del ciclo “Conoscere per prevenire”, quattro conferenze sulla legalità e il contrasto alle mafie promosse dal Comune di Modena e curato da Avviso Pubblico con il sostegno del Centro studi e documentazione sulla legalità di UniMoRe. La conferenza, intitolata “La presenza mafiosa in Emilia Romagna. Da Aemila a Perseverance e Radici. Quali azioni di contrasto?” sarà aperta dai saluti dell’assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi e introdotta dalla prefetta Alessandra Camporota. A dialogare con i due relatori sarà il giornalista Giuseppe Baldessarro.

“Conoscere per prevenire” fa parte delle molteplici azioni di prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose e di diffusione della cultura della legalità nelle quali l’amministrazione è impegnata da molti anni. L’ultimo appuntamento del ciclo, “Scommesse sportive e gioco d’azzardo: dalla legislazione vigente alle attività di prevenzione” è in programma venerdì 12 aprile. Il ciclo di conferenze è realizzato con i contributi del Fondo per la promozione della legalità (istituito dalla legge n.234 del 30 dicembre 2021) che sostiene gli enti locali in iniziative per la promozione della legalità per rafforzare la democrazia locale.

(19 marzo 2024)

