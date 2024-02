A Carpi un parco intitolato ad Alberto Manzi

La città di Carpi renderà omaggio al Maestro Alberto Manzi, celebre per la sua indimenticabile conduzione della storica trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi”, con la quale ha alfabetizzato un’Italia in gran parte pochissimo scolarizzata, dedicandogli un parco nel centenario della sua nascita.

Lo ha deciso la Giunta comunale aderendo così al progetto regionale “100 parchi per Alberto Manzi”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Lo scrive il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli nella sua newsletter.

L’area pubblica individuata per questo speciale tributo è situata in via degli Inventori, nella zona ovest della città di Carpi. Alberto Manzi, fu docente, pedagogista, scrittore e conduttore televisivo e condusse la sua celebre trasmissione dal 1960 al 1968.

(3 febbraio 2024)

