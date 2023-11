Governo, Pastorino (PD): “Meloni usa armi distrazione di massa per coprire disastri della legge di bilancio. Manca anche il fondo per sostegno locazioni”

“Dai migranti in Albania al blitz sul premierato, Giorgia Meloni e il governo stanno usando armi di distrazione di massa per distogliere l’attenzione dai disastri della legge di bilancio: le pensioni, le manovre inique sul fisco, il caro bollette, l’aumento dei mutui e tanto altro ancora. Tutte questioni non risolte e promesse urlate in campagna elettorale e non mantenute. Nella legge di bilancio manca anche il rifinanziamento del Fondo nazionale per il contributo affitto e morosità incolpevole che il ministro Salvini aveva annunciato solennemente di includere rispondendo a due mie diverse interrogazioni nei mesi di febbraio e di luglio. Usare questi mezzi di vecchia e logora memoria non servirà comunque a Meloni e compagnia. Gli italiani hanno capito perfettamente i contenuti di una legge di bilancio iniqua e disastrosa e come questo governo non sia in grado di mantenere nemmeno lontanamente quanto promesso in modo roboante in campagna elettorale”.

Lo dichiara il deputato ligure del PD Luca Pastorino in una nota stampa inviata in redazione.

(8 novembre 2023)

