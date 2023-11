Lanciato il 23º Future Film Festival: a Bologna (15-19 novembre) e Modena (24-26 novembre)

E’ nuovamente in arrivo il Future Film Festival che si conferma un tesoro da scoprire, che si terrà nelle due sedi di Bologna (15-19 novembre), dove si inaugura la nuova location, a DumBO, e Modena (24-26 novembre).

La 23ª edizione rende omaggio a Bill Plympton, re dell’animazione indie, che presenta in anteprima mondiale la sua nuova versione del film Slide, incontra i fan durante un momento di firmacopie e dirige la masterclass “The Art of Bill Plympton” con il making of del suo ultimo lavoro. Ad ogni partecipante, in regalo un disegno originale di Plympton.

Uno dei filoni principali del FFF, quest’anno, è “Be Kind, Remake!”, legato a un altro mito intergenerazionale, Michel Gondry, e il suo film Be Kind, Rewind, che compie quindici anni. Il regista è il “padre” dei film sweded, remake di pellicole famose realizzati con povertà di mezzi ma ricchezza di immaginazione. In quest’ottica, ognuno di noi è un regista in potenza. Ecco perché nei giorni del Festival il pubblico è invitato a creare direttamente il proprio corto personale, inventando storia, personaggi e animazioni a passo uno: il cinema handmade come paradigma di libertà di espressione. Presentati anche i corti realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e del corso Dementra Animazione 3D, sweded ovviamente.

L’AI è una rivoluzione che attraversa la produzione, dell’arte e dello spettacolo, trasformandoli: il workshop Gli algoritmi di stable diffusion a cura di Michele Di Pasquale mercoledì 15 novembre aiuterà tutti i partecipanti ad inoltrarsi in questo mondo.

Di IA parla anche il panel di apertura del Future Film Festival 2023: Artificial Job, sempre il 15 novembre, con ospiti istituzionali e del mondo del lavoro. Il tema è l’evoluzione tecnologica di tutti i mestieri legati all’entertainment, tra sfide e nuove opportunità. Durante la mattinata, sarà presentato il corto prodotto da RAI CINEMA Cassandra che, dopo l’anteprima mondiale ad Alice delle città a Roma sbarca a Bologna.

Il Festival è anche a Modena, dove tra il Cinema Astra e Laboratorio Aperto Modena vengono sviluppati i temi principali del Festival.

La 23ª edizione del Future Film Festival sarà ad ingresso gratuito grazie al supporto di Conad ad eccezione di masterclass e workshop, che saranno invece a pagamento. Ulteriori e più approfondite informazioni sul sito ufficiale del FFF 2023.

(8 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata