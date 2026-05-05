Al Teatro delle Passioni arriva “Gattovolpe”

Dall’8 al 10 maggio (venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 18.00), va in scena al Teatro delle Passioni di Modena Gattovolpe, la produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale che conclude il Corso di Alta Formazione Attoriale della Scuola Iolanda Gazzerro di ERT, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-Romagna.
Curato dall’attore e regista Roberto Latini, artista di casa ERT che firma anche la regia di questo allestimento, il corso si è svolto tra novembre 2025 e aprile 2026 intorno a un’indagine su che cosa significhi comporre poesia in scena: una tensione, una vocazione, un’abilità che investe il palcoscenico e il corpo dell’attore. Attraverso un lavoro quotidiano su voce, ritmo e presenza, il percorso ha messo in campo strumenti concreti per la pratica attoriale, grazie alla guida di Latini e al contributo di alcune figure di riferimento della scena contemporanea come Daria Deflorian, Sandro Lombardi, Silvia Rampelli, Enzo Vetrano e Elena Bucci, oltre a incontri con gli sguardi artistici di Mimmo Borelli, Monica Demuru, Renata Molinari e Spiro Scimone. Gattovolpe restituisce al pubblico l’esito di questo percorso: gli allievi attori esplorano la poesia della scena in una prova collettiva in cui corpi e voci si incontrano in un dire nuovo, tra ascolto e relazione.
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Ispirato a due dei più celebri truffatori della letteratura italiana, Gattovolpe compone una drammaturgia moltiplicata, fatta di risonanze e reverberi. Il lavoro prende avvio dall’ultimo capitolo delle avventure di Collodi, dove il Gatto e la Volpe, ormai ridotti a mendicare per davvero, incontrano sulla strada Pinocchio, che li schernisce apostrofandoli con il proverbiale: «Addio, mascherine!».
Da quella scena – o forse da quella condizione – si apre un attraversamento scenico che, per attrazione e astrazione, in ascolto e relazione, entra quel sentire che diventa materia teatrale. Sfilano così, differenti e indifferenti, altri autori, meccanismi e riscritture, nella cura autorale del gruppo e nei dettagli che ogni attrice e attore porta al palco e custodisce nel proprio “pubblicoprivato”.
Quel manuale per ogni stagione che è Pinocchio scrive qui una nuova pagina.
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GATTOVOLPE
regia Roberto Latini
con Andrea Baldoffei, Francesca Becchetti, Marina Bellucci, Filippo Beltrami, Sergio Biagi, Elena Bignardi, Davide Cristiano, Leonardo Alberto Lutrario, Viola Misiti, Francesca Piccolo, Valerio Pietrovita, Mia Russell, Emma Francesca Savoldi, Jessica Sedda, Giacomo Toccaceli, Greta Tommesani
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
restituzione collegata al Corso di Alta Formazione Attoriale co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-Romagna
durata 1 ora e 20 minuti
Teatro delle Passioni
Via Antonio Peretti, 9 – Modena
dall’8 al 10 maggio 2026
venerdì ore 20.30 – sabato ore 19.00 – domenica ore 18.00