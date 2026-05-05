Al Teatro delle Passioni arriva “Gattovolpe”

Dall’8 al 10 maggio (venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 18.00), va in scena al Teatro delle Passioni di Modena Gattovolpe, la produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale che conclude il Corso di Alta Formazione Attoriale della Scuola Iolanda Gazzerro di ERT, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-Romagna.

Curato dall’attore e regista Roberto Latini, artista di casa ERT che firma anche la regia di questo allestimento, il corso si è svolto tra novembre 2025 e aprile 2026 intorno a un’indagine su che cosa significhi comporre poesia in scena: una tensione, una vocazione, un’abilità che investe il palcoscenico e il corpo dell’attore. Attraverso un lavoro quotidiano su voce, ritmo e presenza, il percorso ha messo in campo strumenti concreti per la pratica attoriale, grazie alla guida di Latini e al contributo di alcune figure di riferimento della scena contemporanea come Daria Deflorian, Sandro Lombardi, Silvia Rampelli, Enzo Vetrano e Elena Bucci, oltre a incontri con gli sguardi artistici di Mimmo Borelli, Monica Demuru, Renata Molinari e Spiro Scimone. Gattovolpe restituisce al pubblico l’esito di questo percorso: gli allievi attori esplorano la poesia della scena in una prova collettiva in cui corpi e voci si incontrano in un dire nuovo, tra ascolto e relazione.

Ispirato a due dei più celebri truffatori della letteratura italiana, Gattovolpe compone una drammaturgia moltiplicata, fatta di risonanze e reverberi. Il lavoro prende avvio dall’ultimo capitolo delle avventure di Collodi, dove il Gatto e la Volpe, ormai ridotti a mendicare per davvero, incontrano sulla strada Pinocchio, che li schernisce apostrofandoli con il proverbiale: «Addio, mascherine!».

Da quella scena – o forse da quella condizione – si apre un attraversamento scenico che, per attrazione e astrazione, in ascolto e relazione, entra quel sentire che diventa materia teatrale. Sfilano così, differenti e indifferenti, altri autori, meccanismi e riscritture, nella cura autorale del gruppo e nei dettagli che ogni attrice e attore porta al palco e custodisce nel proprio “pubblicoprivato”.

Quel manuale per ogni stagione che è Pinocchio scrive qui una nuova pagina.

«C’era una volta un Re, no, ragazzi, avete sbagliato, una volta ce n’erano due: una zoppa e uno cieco».