Diritti. Emilia-Romagna: patto istituzionale contro i crimini d’odio e sostegno alle vittime

Un patto condiviso tra istituzioni, mondo della giustizia ed enti locali per promuovere una cultura del rispetto e rafforzare le iniziative di prevenzione e contrasto dei crimini d’odio.

L’intesa sarà firmata giovedì 19 marzo, alle ore 12.30, a Bologna, nella Sala polifunzionale Nilde Iotti della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 52, piano terra). A sottoscriverla, il presidente Michele de Pascale, la presidente della Corte d’Appello di Bologna, Marilena Rizzo, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, l’avvocato generale presso la Corte d’Appello di Bologna, Ciro Cascone, in rappresentanza del procuratore generale di Bologna, il presidente dell’Unione regionale dei Consigli degli Ordini forensi dell’Emilia-Romagna (Urcofer), Mauro Cellarosi, e il presidente dell’ordine degli avvocati, Flavio Peccenini.

(17 marzo 2026)

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